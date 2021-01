Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Lampard s’appuie sur Guardiola pour évoquer son avenir !

Publié le 4 janvier 2021 à 8h28 par G.d.S.S. mis à jour le 4 janvier 2021 à 8h29

Plus que jamais menacé sur le banc de Chelsea, Frank Lampard rappelle pour sa défense qu’il a notamment fallu du temps à Pep Guardiola avant de trouver son rythme de croisière.