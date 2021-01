Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lance les grandes manœuvres pour recruter Moise Kean !

Publié le 4 janvier 2021 à 8h15 par G.d.S.S.

Désireux d’acheter définitivement Moise Kean qui est prêté par Everton depuis cet été, le PSG. s’activerait en coulisses pour trouver un accord financier avec les Toffees.

« Mon avenir ? C'est une très bonne chose pour moi de jouer dans un des plus grands clubs du monde. Là je suis concentré pour apporter de bons résultats, et le futur, on ne sait jamais », indiquait Moise Kean (20 ans) début décembre en conférence de presse sur son avenir, ne fermant donc aucune porte alors que l’attaquant italien est actuellement prêté sans option d’achat par Everton au PSG. Auteur d’un début de saison très convaincant (7 buts en Ligue 1, 2 en Ligue des Champions), Kean a parfaitement pallié l’absence longue durée de Mauro Icardi à la pointe de l’attaque du PSG. Ce qui incite déjà Leonardo à se pencher sur l’avenir…

Le PSG veut acheter Moise Kean