Mercato - PSG : Ce témoignage troublant sur le départ de Thomas Tuchel…

Publié le 5 janvier 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Ancien joueur emblématique du PSG, Thiago Silva avoue ne pas avoir été très surpris par le limogeage pourtant très soudain de Thomas Tuchel.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe le 24 décembre dernier : Thomas Tuchel a été limogé par le PSG la nuit précédente, et c’est finalement Mauricio Pochettino qui a été choisi par la direction pour venir lui succéder. L’entraîneur allemand, qui a très certainement payé ses mauvaises relations avec Leonardo ainsi que le niveau de jeu irrégulier affiché par le PSG ces derniers mois, n’a donc pas passé l’hiver. Et dans un entretien accordé à RMC Sport dimanche, Thiago Silva a lâché quelques confidences assez surprenantes sur le renvoi de Tuchel.

« C’était prévisible… »