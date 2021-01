Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se précise pour le futur attaquant du projet McCourt ?

Publié le 5 janvier 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Annoncé depuis quelques jours dans le viseur de Pablo Longoria, Gaëtan Laborde serait bien le plan B du directeur sportif de l’OM pour ce mercato de janvier.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM envisage d’attirer un nouvel attaquant avant la fin du mercato de janvier. Et ces derniers jours, la piste menant à Gaëtan Laborde a fait son apparition, et elle n’a d’ailleurs pas été niée par André Villas-Boas lundi en conférence de presse : « Il a un coût élevé, je ne pense pas qu'on puisse le faire, ce mercato sera plutôt lié aux prêts qu'aux investissements », a tout simplement indiqué l’entraîneur de l’OM sur Laborde. Mais ce n’est pas tout…

Milik trop compliqué, Laborde est le plan B

En effet, comme l’a indiqué La Provence lundi dans ses colonnes, la grande priorité de l’OM pour cet hiver serait Arkadiusz Milik, le buteur de Naples. Mais ce dossier étant très certainement trop onéreux pour être bouclé par Pablo Longoria, Gaëtan Laborde serait la première alternative du directeur sportif de l’OM pour renforcer le secteur offensif. Et l’ancien Bordelais a donc plus de chances d’être le prochain attaquant du projet McCourt…