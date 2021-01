Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas peut dire adieu à cette piste XXL…

Publié le 5 janvier 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé sur les traces d’Olivier Giroud depuis un bon moment, l’OM semble déjà pouvoir tirer un trait sur le buteur français de Chelsea pour cet hiver.

En fin de contrat à l’issue de la saison avec Chelsea, Olivier Giroud dispose d’un temps de jeu toujours aussi irrégulier avec les Blues . Alors forcément, ces dernières semaines, les spéculations se sont multipliées sur l’avenir du buteur de l’équipe de France, et il a été annoncé que l’OM envisageait notamment de relancer Giroud. D’autant qu’André Villas-Boas, assez déçu du rendement de Luis Henrique, voudrait recruter un véritable attaquant de pointe lors du mercato de janvier à l’OM. Mais ce ne sera pas Giroud…

« Je vois la suite de ma carrière à Chelsea »