Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva fait une énorme révélation sur le départ de Thomas Tuchel !

Publié le 3 janvier 2021 à 22h15 par H.G.

Alors que Thomas Tuchel a été démis de ses fonctions le 23 décembre dernier par le PSG, Thiago Silva a expliqué qu’il n’avait pas été surpris par la nouvelle.

Après une première partie de saison poussive malgré une qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel a été limogé par le PSG à six mois du terme de son contrat. Comme le10sport.com vous l’a annoncé, l’Allemand a appris la nouvelle le 23 décembre dernier après le match des Parisiens contre Strasbourg (victoire 4-0 du club de la capitale), tandis que Mauricio Pochettino a officiellement pris sa succession ce samedi. Cependant, si le timing du renvoi de Thomas Tuchel a surpris bon nombre d’observateurs du PSG, ce n’est pas le cas de Thiago Silva.

« C’était prévisible qu'il allait se passer ça »