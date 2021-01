Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à tenter un gros coup avec Pogba, mais…

3 janvier 2021

Ce dimanche, le Daily Mirror a confirmé que le PSG était à l’affût sur Paul Pogba. Cependant, le club de la capitale ne partirait pas favori dans ce dossier.

Paul Pogba devrait être l’un des acteurs majeurs du prochain mercato estival. En effet, Mino Raiola a révélé dans les colonnes de Tuttosport le 7 décembre dernier que l’heure du départ était venue pour l’international français de Manchester United : « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato. » Une sortie qui a eu l’effet d’une bombe et qui a réveillé l’intérêt de plusieurs cadors européens. Rapidement, trois noms sont sortis pour la prochaine destination du milieu de 27 ans : le Real Madrid, la Juventus, et le Paris Saint-Germain.

Le départ de Pogba acté l’été prochain ?

Ce dimanche, le Daily Mirror a d’ailleurs une nouvelle fois confirmé que le PSG était bien sur les traces du champion du monde tricolore, mais les grandes manoeuvres ne seront pas lancées en ce mois de janvier. Selon le média britannique, Manchester United aurait en effet décidé de conserver son joueur cet hiver avec l’espoir de remporter la Premier League cette saison, un titre que les Red Devils n’ont plus remporté depuis 2013. Mais les velléités de départ de Pogba amèneront l’écurie mancunienne à s’en séparer l’été prochain, afin d’éviter de le voir partir gratuitement en juin 2022, lorsque son contrat prendra fin. Le PSG et les autres prétendants sont donc fixés, mais Leonardo semble encore loin d’avoir bouclé ce dossier.

