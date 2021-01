Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a trouvé un moyen de recruter Lionel Messi !

Publié le 5 janvier 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG cherche à prolonger au plus vite le contrat d’Angel Di Maria, Leonardo aurait une petite idée derrière la tête dans ce dossier avec… Lionel Messi !

En novembre dernier, au micro d e Canal + , Angel Di Maria avait fait passer un message fort à la direction du PSG alors qu’il arrivera en fin de contrat en juin prochain : « Je suis très content, très heureux. Je l’ai toujours dit, le PSG est un club où il y avait beaucoup d’affection envers moi. Que ce soit du président, des dirigeants et de tout le monde. Je me sens bien ici et je fais de mon mieux. Je l’ai déjà dit mais j’aimerais finir ma carrière en Europe à Paris. Cependant, ça ne dépend pas que de moi mais aussi du club ». Pourtant, l’ailier argentin n’a toujours pas prolongé dans la capitale. Mais le PSG aurait trouvé une raison supplémentaire de s’activer pour Di Maria…

Di Maria aura un rôle à jouer pour Messi

En effet, comme l’a annoncé le média espagnol El Chiringuito, une prolongation d’Angel Di Maria pourrait être décisive à plus d’un titre au PSG, puisqu’elle pourrait faciliter la venue de Lionel Messi. L’attaquant argentin du FC Barcelone, qui arrive également en fin de contrat, pourrait alors retrouver Di Maria dont il est proche en sélection. Reste à savoir si Nasser Al-Khelaïfi et le PSG parviendront à fixer, dans un premier temps, l’avenir d’Angel Di Maria.