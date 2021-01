Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Stéphane Ruffier vers la retraite ? La réponse !

Publié le 5 janvier 2021 à 14h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il a officiellement été viré par l’ASSE, Stéphane Ruffier n’en a peut-être pas fini pour autant avec le monde professionnel puisqu’il serait disposé à relever un dernier challenge.

L’ASSE a officialisé la nouvelle lundi matin via un communiqué : le contrat de Stéphane Ruffier (34 ans) a été résilié. Licencié pour faute grave alors qu’il était en rupture totale avec sa direction depuis plusieurs mois et qu’il n’entrait plus du tout dans les plans de Claude Puel, Ruffier a donc mis un terme à son règne de près de dix ans dans le Forez. Selon les dernières tendances dégagées par RMC Sport , l’ancien gardien de l’ASSE serait même très affecté au point d’envisager de prendre sa retraite avec effet immédiat. Mais L’Equipe relance ce dossier…

Ruffier prêt pour un dernier challenge ?

Dans ses colonnes du jour, le quotidien sportif indique que Stéphane Ruffier ne serait pas contre un ultime défi avant de tirer sa révérence, d’autant qu’il présente l’avantage d’être gratuit sur le marché pour cet hiver. Reste désormais à savoir si des clubs de Ligue 1 ou bien des écuries étrangères tenteront le coup avec l’ex-portier emblématique de l’ASSE.