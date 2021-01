Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un coup de tonnerre à 0€ prend forme !

Publié le 5 janvier 2021 à 15h10 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin semble plus que jamais sur le départ, le parcours en Ligue des Champions aurait fini de le convaincre que son avenir ne passe plus par l'OM.

L'avenir de Florian Thauvin est le dossier chaud du côté de l'Olympique de Marseille. Et pour cause, le contrat de l'international français prend fin en juin prochain et pour le moment il n'a toujours pas prolongé son bail malgré la volonté du club phocéen. « Je souhaite que Florian continue comme un homme de base de cette équipe. Il a peut-être des aspirations personnelles, financières. Chacun comprendra que la période actuelle nous impose une rigueur extrême », confiait ainsi Jacques-Henri Eyraud dans les colonnes de L'Equipe. Mais la situation se complique sérieusement pour l'OM dans ce dossier.

Thauvin ne voudrait plus rester à l'OM