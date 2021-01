Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un dossier brûlant aurait été bouclé par Florentino Pérez !

Publié le 5 janvier 2021 à 12h00 par B.C.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le Real Madrid, Luka Modric devrait bien prolonger dans les prochaines semaines au plus tard.

Alors que le cas Sergio Ramos est encore loin d’être réglé au Real Madrid, cela semble bien différent concernant Luka Modric. L’international croate est également libre de s’engager dans le club de son choix à l’issue de la saison mais souhaiterait rester dans la capitale espagnole. Son bon début de saison aurait ainsi convaincu Florentino Pérez de le conserver au moins une saison de plus, et une prolongation d’une année serait ainsi dans les tuyaux pour Modric (35 ans). Il y a quelques jours, Marca annonçait qu’un accord de principe avait déjà été signé par les deux parties, et cela se confirme.

La prolongation de Modric se confirme