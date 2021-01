Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real Madrid, PSG… Sergio Ramos sur le point de prendre une décision tonitruante ?

Publié le 5 janvier 2021 à 13h30 par B.C.

Lié au Real Madrid jusqu’en juin 2021, Sergio Ramos tarde à se mettre d’accord avec Florentino Pérez pour prolonger. Le défenseur de 34 ans pourrait ainsi être à l’écoute des offres, alors que le PSG et Manchester City restent à l’affût.

Si le FC Barcelone doit gérer l’épineux dossier Lionel Messi, le Real Madrid se retrouve dans un cas similaire avec Sergio Ramos. L’international espagnol voit son contrat arriver à terme à l’issue de la saison et tarde à trouver un accord pour prolonger. Même s’il reste l’un des meilleurs défenseurs au monde du haut de ses 34 ans, Florentino Pérez n’envisagerait pas pour l’heure de répondre aux exigences de son capitaine du fait de son âge. Sergio Ramos veut en effet signer un nouveau bail de plusieurs années sans pour autant revoir son salaire à la baisse, ce qui va à l’encontre des plans du président merengue, qui n’a pas pour habitude de prolonger ses trentenaires de plus d’une saison, hormis Cristiano Ronaldo par le passé. Ainsi, le dossier bloque, et Sergio Ramos perdrait patience.

Un malaise profond entre Sergio Ramos et le Real Madrid ?

D’après les informations de Josep Pedrerol dans le Chiringuito , Sergio Ramos n’aurait pas l’intention d’accepter la proposition de Florentino Pérez. Le capitaine du Real Madrid aurait d’ailleurs indiqué à son président au cours d’une réunion qu’il était désormais prêt à écouter les offres pour son avenir, et notamment celle du Paris Saint-Germain. « Au PSG, ils m'ont dit qu'ils feraient une équipe avec moi et avec Messi », aurait-il lâché au patron de la Casa Blanca selon le journaliste espagnol. Également présent sur le plateau du Chiringuito , Juanfe Sanz Pérez a ajouté que Sergio Ramos ne se sentait plus désiré chez les Merengue . « Lorsque Florentino Pérez lui a demandé comment cette situation était arrivée ou ce qui n'allait pas chez lui, Sergio Ramos a répondu : "Je me suis senti abandonné. Je me suis senti seul". Concernant son sentiment sur la situation, il (Ramos) pense que le Real Madrid, à savoir José Angel Sánchez (directeur général du club) et Florentino, veut qu'il quitte le club. Qu'ils l'ont mis sur le marché. Il pense que le traitement n'était pas le bon ou celui qu'il méritait », a expliqué le journaliste espagnol. Ce mardi, le quotidien Marca a d’ailleurs confirmé que le champion du monde 2010 avait refusé la proposition du Real Madrid pour prolonger, de quoi arranger les affaires du PSG, mais pas seulement.

PSG, Tottenham, Manchester, Juventus… Quel club pour le défenseur ?