Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre dans le feuilleton Sergio Ramos !

Publié le 5 janvier 2021 à 12h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le Real Madrid et annoncé dans le viseur du PSG, Sergio Ramos aurait finalement refusé la dernière proposition de prolongation de ses dirigeants.

Le feuilleton Sergio Ramos repart de plus belle en Espagne ! Ces dernières heures, l’émission El Chiringuito a laché une petite bombe en rapportant des propos lâchés par le défenseur central du Real Madrid à son président, Florentino Pérez : « Au PSG, ils m'ont dit qu'ils feraient une équipe avec moi et avec Messi ». Par ailleurs, la Cadena Cope en a remis une couche sur le dossier Ramos en expliquant qu’il s’était vu proposer une offre de prolongation jusqu’en 2023 de la part du Real Madrid avec un salaire de 12M€ par an, à condition qu’il consente à diminuer de 10% sa rémunération la deuxième année. Et alors qu'il n'avait pas donné suite, Sergio Ramos aurait tranché…

Ramos aurait recalé le Real Madrid !