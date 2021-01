Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Camavinga ouvre la porte à Zidane !

Publié le 5 janvier 2021 à 9h30 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid ces derniers mois, Eduardo Camavinga travaille désormais en collaboration avec l’agence ICM Stellar Sports. Et son directeur a évoqué sans détour l’avenir de la pépite rennaise.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Eduardo Camavinga (18 ans) se prépare-t-il à quitter le Stade Rennais lors du prochain mercato estival ? Cet hiver, le jeune milieu de terrain français a décidé de collaborer avec la grosse agence ICM Stellar Sports , qui gère notamment les affaires de Gareth Bale, Ben Chilwell, Saul Niguez ou encore Jack Grealish. Et le directeur de son agence, Jonathan Barnett, s’est confié ce mardi dans les colonnes de L’Equipe sur l’avenir de Camavinga en évoquant notamment la piste Real Madrid.

« Nous avons une excellente relation avec le Real Madrid »