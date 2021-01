Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo poserait une condition pour Sergio Ramos !

Publié le 6 janvier 2021 à 10h10 par Th.B.

Annoncé comme étant un potentiel point de chute pour Sergio Ramos l’été prochain, le PSG ne fermerait pas la porte au capitaine du Real Madrid, à une condition.

Dans la nuit de lundi à mardi, Josep Pedrerol a mis le feu à la toile. En effet, sur le plateau de l’émission intitulée El Chiringuito , le journaliste a confié que Sergio Ramos s’était entretenu avec ses dirigeants au sujet de son éventuelle prolongation de contrat, le sien courant jusqu’en juin prochain. Au cours de cette entrevue, le capitaine du Real Madrid aurait révélé aux hauts représentants merengue que le PSG lui avait promis de l’inclure dans son nouveau projet avec un certain Lionel Messi. Entre temps, Mundo Deportivo a confirmé un intérêt du PSG pour Sergio Ramos qui semble avoir beaucoup à offrir bien qu’il soit âgé de 34 ans. Et le PSG pourrait se laisser tenter si Ramos décidait de définitivement quitter le Real Madrid.

Le PSG dans le coup pour Ramos à condition qu’il acte son départ