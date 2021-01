Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo devra faire de gros efforts pour Sergio Ramos !

Publié le 5 janvier 2021 à 18h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos va quitter le Real Madrid s'il ne prolonge pas. Désireux de rester en Europe, le capitaine merengue pourrait atterrir notamment au PSG. Toutefois, entre la concurrence et l'aspect économique, Leonardo pourrait rencontrer certains problèmes pour le défenseur espagnol.

Arrivé à l'été 2005, Sergio Ramos pourrait mettre fin à son règne au Real Madrid après 16 années. Engagé jusqu'au 30 juin 2021, le capitaine merengue serait encore loin d'une prolongation. Comme l'a indiqué Mundo Deportivo ce mardi, les négociations entre la Maison-Blanche et Sergio Ramos seraient actuellement au point mort. Ce qui donnerait des idées à de nombreuses écuries, que ce soit en Europe ou ailleurs. Alors qu'il pourrait s'exiler et rejoindre une destination exotique pour les dernières années de sa carrière, Sergio Ramos aurait d'autres plans. Alors que l'Euro se disputera l'été prochain, le défenseur de 34 ans ne se verrait pas quitter l'Europe pour le moment et préférerait remettre à plus tard un départ vers la MLS, la Chine ou encore le Qatar. Une nouvelle qui devrait donner le sourire à Leonardo, le directeur sportif du PSG.

Leonardo contraint de vendre pour Sergio Ramos ?

Toujours selon Mundo Deportivo , le PSG n'en démordrait pas pour Sergio Ramos et envisagerait de se jeter sur lui à la fin de son contrat le 30 juin. D'ailleurs, Leonardo serait plutôt confiant sur ce dossier et estimerait qu'il n'est pas impossible d'attirer le capitaine du Real Madrid vers Paris cet été. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne serait pas encore prêt à accueillir Sergio Ramos au Camp des Loges. Alors que l'international espagnol voudrait signer un contrat d'environ 15M€ nets annuels, Leonardo serait contraint de vendre plusieurs joueurs pour pouvoir s'aligner sur ce type de salaire. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, la concurrence serait rude pour Sergio Ramos.

Aucune offre formulée pour Sergio Ramos ?