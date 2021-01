Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lance une grande opération sur le marché des transferts !

Publié le 5 janvier 2021 à 16h30 par A.C.

Au cours de ce mercato hivernal, Leonardo souhaiterait se séparer de plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain.

En ce mois de janvier, Leonardo devrait se montrer actif. Avec l’arrivée de Mauricio Pochettino en lieu et place de Thomas Tuchel, plusieurs choses pourraient changer au Paris Saint-Germain. Nous vous avons notamment parlé sur le10sport.com, la volonté de l’ancien de Tottenham de retrouver Dele Alli au PSG cet hiver. Christian Eriksen est également un joueur qui plaît à l’Argentin, qui souhaite toutefois tout miser sur l’Anglais pour le moment. En Italie, Tuttosport a expliqué que Pochettino aurait plutôt réclamé Paulo Dybala à Leonardo. Il faut dire qu’il avait déjà tenté de recruter le numéro 10 de la Juventus en 2019 à Tottenham et souhaiterait donc retenter sa chance avec le PSG. Ça tombe bien, Dybala traverse peut-être la pire période de sa carrière et les spéculations autour d’un possible départ de la Juve deviennent de plus en plus nombreuses. Mais Leonardo ne devrait pas exclusivement se concentrer sur les arrivées...

Leonardo veut tirer 60M€ des ventes !

Ce mardi, La Gazzetta dello Sport explique en effet que Leonardo souhaiterait faire un grand ménage au Paris Saint-Germain. L’objectif serait de tirer près de 60M€ de ce mercato hivernal, avec la vente de plusieurs joueurs. D’après les informations du quotidien, cela concernerait Ander Herrera, Thilo Kehrer, Julian Draxler, Idrissa Gueye et Leandro Paredes, qui auraient tous été placés sur la liste des transferts ! Pour Draxler c’est une décision plus que compréhensible, puisque l’Allemand est en fin de contrat avec le PSG et Leonardo, qui ne souhaiterait pas le prolonger, semble donc vouloir tirer un minimum d’argent de son départ.

La tâche s’annonce très compliquée