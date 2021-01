Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce dossier brûlant qui attend Mauricio Pochettino !

Publié le 5 janvier 2021 à 15h30 par Arthur Montagne mis à jour le 5 janvier 2021 à 15h34

Sous contrat jusqu'en prochain avec le PSG, Angel Di Maria n'a toujours pas prolongé son contrat avec le club de la capitale et Mauricio Pochettino va devoir rapidement s'atteler à ce dossier puisque plusieurs clubs sont aux aguets.

Quel avenir pour Angel Di Maria ? La question est brûlante du côté du PSG puisque le contrat de l'Argentin prend fin en juin prochain et depuis le 1er janvier, il est autorisé à négocier avec le club de son choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Au mois de novembre, Angel Di Maria assurait toutefois qu'il voyait son avenir au PSG : « Je suis très content, très heureux. Je l’ai toujours dit, le PSG est un club où il y avait beaucoup d’affection envers moi. Que ce soit du président, des dirigeants et de tout le monde. Je me sens bien ici et je fais de mon mieux. Je l’ai déjà dit mais j’aimerais finir ma carrière en Europe à Paris. Cependant, ça ne dépend pas que de moi mais aussi du club. » Mais entre temps, de nombreuses choses se sont passées. Angel Di Maria a été le grand perdant de l'installation du 5-3-2 par Thomas Tuchel puisqu'il s'est retrouvé sur le banc suite à ce changement de système. Toutefois, avec le licenciement du technicien allemand, la donne pourrait rapidement changer.

Di Maria, l'épineux dossier du PSG