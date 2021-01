Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino pourrait déjà chambouler l'avenir d'une star du club !

Publié le 5 janvier 2021 à 13h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Angel Di Maria est dans l'incertitude concernant son avenir. Mais l'arrivée de Mauricio Pochettino pourrait tout changer.

Bien que les prolongations de Kylian Mbappé et Neymar soient au cœur de toutes les attentions, le dossier brûlant au PSG concerne l'avenir d'Angel Di Maria. Et pour cause, le contrat de l'international argentin prend fin en juin prochain et pour le moment, il n'a rien signé pour son avenir. Bien qu'il assure vouloir poursuivre sa carrière à Paris, le Fideo a été moins utilisé par Thomas Tuchel lors de la première partie de saison, ce qui a chamboulé ses plans. Mais l'arrivée de Mauricio Pochettino pourrait tout changer.

Pochettino va devoir trancher pour Di Maria