Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Leonardo plus que jamais menacé ?

Publié le 5 janvier 2021 à 9h45 par A.M.

Suite au licenciement de Thomas Tuchel que Leonardo souhaitait depuis plusieurs mois, le directeur sportif du PSG apparaît plus que jamais en première ligne et son avenir est menacé.

L'année 2021 a commencé par une révolution au Paris Saint-Germain. En effet, Thomas Tuchel a été démis de ses fonctions au soir de la victoire contre Strasbourg le 23 décembre dernier. Pour le remplacer, c'est Mauricio Pochettino qui a été nommé sur le banc parisien. Un retour aux sources pour le technicien argentin qui a porté le maillot du PSG en tant que joueur entre janvier 2001 et juin 2003. Le premier fusible a donc sauté, comme le souhaitait Leonardo depuis son retour à Paris. Mais désormais, le directeur sportif brésilien sera attendu au tournant.

Leonardo en première ligne ?