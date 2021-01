Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un incroyable ménage à 60M€ !

Publié le 5 janvier 2021 à 9h15 par A.C.

Leonardo semble vouloir vendre plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain au cours de ce mercato hivernal.

Ce mercato hivernal sera spécial. Peu de clubs peuvent en effet investir de grosses sommes, à cause de la crise sanitaire qui a mis à mal l’économie du football. Le Paris Saint-Germain est concerné et c’est pour cela que Leonardo semblait plutôt se concentrer sur d’autres dossiers, comme les prolongations de contrat des joueurs déjà au club, ou encore des opérations d’échange. La plus commenté concerne bien sur celle avec l’Inter. Le PSG souhaiterait en effet voir Leandro Paredes filer à Milan, afin de pouvoir récupérer Christian Eriksen, ancien joueur de Mauricio Pochettino à Tottenham. Pourtant, ce dossier ne semble pas vraiment évoluer en faveur sur PSG...

Leonardo veut vendre cet hiver