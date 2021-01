Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Eriksen détient la clé du dossier prioritaire de Pochettino !

Publié le 5 janvier 2021 à 7h15 par H.G.

Alors que Mauricio Pochettino souhaiterait vivement recruter Dele Alli au PSG cet hiver, l’issue de ce dossier pourrait être dépendante de l’avenir de Christian Eriksen.

Tandis que le PSG a officiellement annoncé sa nomination au poste d'entraîneur samedi dernier, Mauricio Pochettino ne compte pas arriver seul dans la capitale française. Et pour cause, en plus de son propre staff technique, le technicien argentin aimerait que Dele Alli le rejoigne au Paris Saint-Germain comme le10sport.com vous l’a révélé. Le milieu offensif anglais est en délicatesse à Tottenham, où José Mourinho ne l’a utilisé qu’à quatre reprises en Premier League cette saison. Ainsi, le PSG pourrait avoir une fenêtre de tir cet hiver avec le joueur de 24 ans qu’il a érigé comme cible prioritaire devant Christian Eriksen. Et justement, l’international danois évoluant à l’Inter pourrait s’avérer déterminant pour l’issue du dossier à en croire les dernières informations en provenance d’Angleterre.

Le dossier Dele Alli pourrait être débloqué par Christian Eriksen