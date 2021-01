Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : PSG, City... Nouvelle annonce sur l’avenir de Sergio Ramos !

Publié le 5 janvier 2021 à 20h00 par B.C.

Alors qu’il connaît bien Sergio Ramos, Dani Ceballos estime que le défenseur espagnol va rester au Real Madrid malgré sa situation contractuelle.

Libre à l’issue de la saison, Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid. L’international espagnol aurait en effet repoussé les propositions de Florentino Pérez pour prolonger et susciterait des convoitises sur le marché des transferts. Le PSG serait toujours à l’affût, et à en croire les informations divulguées dans le Chiringuito , les dirigeants parisiens souhaiteraient mettre la main sur lui et sur Lionel Messi pour se renforcer l’été prochain. Manchester City et Tottenham seraient également sur les rangs, mais aux yeux de Dani Ceballos, Sergio Ramos finira par prolonger.

« Je pense que l'objectif de Sergio est de terminer sa carrière au Real »