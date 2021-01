Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prépare un gros coup pour son prochain attaquant !

Publié le 6 janvier 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

En quête d'un avant-centre afin de concurrencer Dario Benedetto, seule option crédible aux yeux d'André Villas-Boas dans ce secteur de jeu, l'OM multiplie les pistes. Pablo Longoria ne manque effectivement pas d'idée.

Lors du précédent mercato estival, l'Olympique de Marseille a longtemps été en quête d'un nouvel avant-centre. Plusieurs pistes ont circulé cet été, mais compte tenu de ses moyens limités, l'OM a finalement misé sur Luis Henrique, arrivé pour 8M€ en provenance de Botafogo. Toutefois, le jeune brésilien ne répond pas au profil initialement ciblé puisque c'est un ailier qui n'offre pas de solution dans l'axe. A tel point qu'André Villas-Boas a même reconnu une erreur de casting. « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça », confiait-il en conférence de presse. Par conséquent, l'OM est de nouveau en quête d'un numéro 9 afin de concurrencer Dario Benedetto. André Villas-Boas avouait qu'il espérait voir débarquer un attaquant cet hiver : « On est sur beaucoup de dossiers. C'est une position que l'on recherche. Il n'est pas l'unique option, mais peut-être la plus difficile à réaliser car c'est un joueur important (...) On va travailler sur les autres dossiers concernant l’attaquant . »

Le Serie A, le marché prioritaire de Longoria

Et Pablo Longoria semble avoir fait de la Serie A son terrain de chasse privilégiée. En effet, la première piste concrète à avoir émergé mène à Arkadiusz Milik dont le contrat à Naples prend fin en juin prochain. L'OM avait initialement envisagé d'obtenir un prêt du Polonais afin de le relancer et permettre au club italien d'envisager une plus grosse vente l'été prochain. Mais Naples exige un transfert sec et réclame 15M€, une somme hors d'atteinte pour le club phocéen qui continue de prospecter sur le marché. Dans cette optique, Pablo Longoria regarde du côté de la Fiorentina. Selon L'Equipe , l'OM s'intéresse ainsi à Christian Kouamé tandis que Sky Sport révèle l'intérêt marseillais pour Patrick Cutrone. Le premier cité est toutefois dans le viseur du Torino qui semble avoir de l'avance dans ce dossier. En revanche, en ce qui concerne l'Italien, la donne est différente. Prêté par Wolverhampton, Cutrone n'a jamais été titularisé cette saison avec la Viola et le club anglais aimerait que son attaquant, dont le contrat court jusqu'en juin 2023, bénéficie d'un temps de jeu plus important. Dans cette optique, l'OM pourrait être une bonne option.

Des plans B en Ligue 1