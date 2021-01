Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un accord déjà trouvé dans ce dossier brûlant de Puel ?

Publié le 4 janvier 2021 à 23h15 par D.M.

Désireux de quitter l’Egypte pour rejoindre l’Europe, Mostafa Mohamed aurait déjà trouvé un accord avec l’ASSE. Désormais, le club stéphanois doit parvenir à un terrain d’entente avec le FC Zamalek.

Claude Puel tient sa première recrue hivernale ! Présent en conférence de presse, l’entraîneur de l’ASSE a confirmé l’arrivée imminente du gardien Boubacar Fall (Espoirs de Guédiawaye), qui devrait signer un contrat de stagiaire de six mois avec les Verts, avant de signer son premier contrat professionnel. Mécontent des prestations de son équipe, l’entraîneur stéphanois souhaite également attirer un attaquant lors de ce mercato hivernal et un profil plait particulièrement aux dirigeants. Comme annoncé par le 10 Sport le 28 décembre dernier, l’ASSE souhaite attirer Mostafa Mohamed et a envoyé son responsable de la cellule de recrutement, Jean Luc Buisine, négocier avec le FC Zamalek.

Mohamed aurait trouvé un accord avec l'ASSE