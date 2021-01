Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel se confie après le départ de Stéphane Ruffier !

Publié le 4 janvier 2021 à 17h10 par T.M.

C’est officiel depuis ce lundi, Stéphane Ruffier n’est plus un joueur de l’ASSE. En conférence de presse, Claude Puel est revenu sur cette décision.

La guerre entre l’ASSE et Stéphane Ruffier a donc pris fin ce lundi. Mis de côté par Claude Puel depuis plusieurs mois désormais, le gardien français a vu son contrat être résilié. Les Verts ont ainsi officialisé la nouvelle, annonçant dans un communiqué : « L’ASSE a décidé de rompre le contrat de Stéphane Ruffier. L’ASSE regrette d’en être arrivée à cette décision, rendue inéluctable par l’attitude du joueur qui portait atteinte à l’institution ».

Puel tourne la page