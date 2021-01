Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel annonce une nouvelle arrivée !

Publié le 4 janvier 2021 à 16h15 par A.D.

Pour renforcer son effectif, Claude Puel s'apprête à accueillir Boubacar Fall. Comme l'a fait savoir le coach de l'ASSE, le jeune gardien de 19 ans va passer sa visite médicale dans le Forez avant de s'engager avec Les Verts.

Mal en point en championnat (14ème à six points de la relégation), l'ASSE compte se servir du mercato hivernal à bon escient pour inverser la tendance. Dans cette optique, les Verts ont déjà bouclé une première opération. Selon les dernières informations de Loïc Tanzi, journaliste chez RMC Sport , un accord a été trouvé pour l'arrivée de Boubacar Fall (Espoirs de Guédiawaye). Un accord pour un contrat stagiaire de six mois, puis un contrat professionnel de trois ans. Présent en conférence de presse ce lundi, Claude Puel a confirmé la tendance. A en croire le coach de l'ASSE, Boubacar Fall, jeune gardien de 19 ans, est sur le point de passer sa visite médicale et de signer à Saint-Etienne.

«Boubacar Fall ? C'est un jeune joueur qui va rejoindre l'ASSE»