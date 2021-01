Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les confidences de Puel sur le dossier Saliba...

Publié le 4 janvier 2021 à 18h10 par La rédaction

Alors qu’il ne rentre plus dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal, William Saliba va être prêté sans option d’achat à l’OGC Nice. De quoi faire réagir Claude Puel, entraîneur de l’ASSE, qui voit un potentiel renfort s'éloigner.

Les points de chute étaient nombreux pour William Saliba. Écarté par Mikel Arteta, le défenseur d’Arsenal a donc décidé de revenir en France plutôt que de rester en Angleterre, comme indiqué par le 10 Sport. Selon les informations de Nice-Matin , confirmées par le10sport.com , Saliba a préféré se frotter à un tout nouveau défi en privilégiant un prêt à l’OGC Nice qu'à un retour à l’ASSE. Alors que Saliba était attendu à Nice ce lundi pour signer le contrat, un prêt de 6 mois donc, sans option d’achat, Claude Puel s’est exprimé en conférence de presse sur ce dossier.

« Je ne vais pas commenter ce que font d'autres clubs. »