EXCLU - Mercato - ASSE : Saliba à Nice, tous les détails !

Publié le 4 janvier 2021 à 14h00 par Alexis Bernard

Comme révélé ce lundi par Nice-Matin, William Saliba va rejoindre l’OGC Nice sous la forme d’un prêt. Le 10 Sport vous livre les coulisses de ce dossier.

William Saliba a longtemps réfléchi avant de prendre sa décision. Comme révélé le 23 décembre dernier par le10sport.com, le défenseur d’Arsenal avait le choix entre un retour à l’ASSE et une nouvelle aventure à Nice. Un prêt pour se relancer après une arrivée compliquée à Arsenal, où Mikel Arteta ne s’appuie pas du tout sur lui. Deux choix s’offraient à lui : un prêt en Angleterre ou en France. L’option d’un retour en Ligue 1 a vite pris le dessus. Restait à savoir s’il revenait dans son jardin stéphanois ou s’il filait vers de nouveaux horizons.

Partage du salaire entre Arsenal et Nice

Après les fêtes de fin d’année, William Saliba a fini par trancher. L’espoir tricolore a souhaité sortir du possible confort d’un retour à l’ASSE pour préférer le défi niçois. Séduit par le discours de Julien Fournier, et du coach Ursea ensuite, William Saliba s’est laissé convaincre de rejoindre le projet azuréen. D’après nos sources, Nice et Arsenal vont partager son salaire sur la deuxième partie de saison. Il s’agit, bien évidemment, d’un prêt de six mois sans aucune option d’achat.