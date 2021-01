Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Ce premier témoignage fort sur le grand retour de Domenech !

Publié le 4 janvier 2021 à 13h30 par G.d.S.S. mis à jour le 4 janvier 2021 à 13h32

Alors que Raymond Domenech vit ses premiers jours à la tête du FC Nantes, le défenseur central des Canaris Nicolas Pallois s’est confié en longueur sur ce choix, très contesté par les supporters, qui s’est porté vers l’ancien sélectionneur des Bleus.

C’est un fait, la nomination de Raymond Domenech sur le banc du FC Nantes n’a pas fait que des heureux chez les supporters. Loin de là. Ces derniers n’ont pas hésité à manifester leur mécontentement à la reprise de l’entraînement des Canaris ces derniers jours, et le président Waldemar Kita s’attire donc plus que jamais les foudres de certains supporters du FC Nantes. Pourtant, en interne, les premiers pas de Domenech semblent déjà appréciés des joueurs comme en atteste ce premier témoignage de Nicolas Pallois.

« Sa réputation, ce sont aussi les journalistes qui la font »

Interrogé en conférence de presse ce lundi, le défenseur central du FC Nantes a livré son point de vue sur cette arrivée de Raymond Domenech malgré son lourd passif à Knysna avec l’équipe de France, lors de la Coupe du monde 2010 : « Il nous parle mais il n'est là que depuis quatre jours. On verra par la suite. Je pense que cela va bien se passer. J'ai appris son arrivée par la presse, et je ne le connais pas du tout donc je ne peux rien dire. Sa réputation c'est aussi le journalistes qui la font pour un joueur ou un coach. L’épisode de la Coupe du monde 2010 ? Vous me connaissez je ne regarde pas trop le football donc ce n'est pas mon problème. C'est du passé et nous sommes là pour travailler ensemble. Un choix surprenant ? Non je ne pense pas. Il faut poser la question aux autres. On a eu de bons coachs ici, de grands noms. Aux joueurs de répondre présent et de refléter le discours du coach pendant les matchs. Chaque entraîneur est différent. On l'a vu avec Ranieri, Cardoso, Gourcuff ou Vahid », indique Nicolas Pallois, qui a ensuite évoqué la colère des supporters du FC Nantes.

« Les fans sont mécontents, je peux l’entendre »