Mercato - FC Nantes : Waldemar Kita craque déjà après l’arrivée de Raymond Domenech !

Publié le 3 janvier 2021 à 17h15 par B.C.

Pour remplacer Christian Gourcuff, Waldemar Kita a décidé de faire appel à Raymond Domenech. Un choix vivement critiqué à Nantes, ce qui agacerait passablement le président du FCN.

Plus de 10 ans après le fiasco de Knysna avec les Bleus, Raymond Domenech a retrouvé un banc de touche du côté du FC Nantes. L’ancien sélectionneur tricolore a en effet été choisi par Waldemar Kita pour prendre la succession de Christian Gourcuff, une décision qui n’a pas manqué de faire réagir les observateurs du club nantais. Les supporters et anciens joueurs du FC Nantes ont en effet vivement critiqué l'arrivée de Domenech, s’en prenant plus particulièrement à Waldemar Kita, à la tête du FC Nantes depuis 2007. Ce dernier estimerait pourtant que Raymond Domenech est l’homme de la situation pour se relancer en Ligue 1, et le battage médiatique autour de l’arrivée de l’entraîneur de 68 ans l’agacerait passablement.

« Ils en ont marre »