Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Raymond Domenech affiche une première exigence pour le mercato !

Publié le 3 janvier 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

S’il n’exclut pas une ou plusieurs ventes au cours du mercato hivernal, Raymond Domenech entend tout de même se montrer très rigoureux sur les offres.

Fraichement nommé sur le banc du FC Nantes, Raymond Domenech fait donc son grand retour dans le monde du football, plus de 10 ans après la fin de son expérience pour le moins contrastée en équipe de France. Et à l’occasion de sa conférence de presse de présentation cette semaine, Domenech a eu l’occasion d’évoquer le mercato hivernal, en assurant qu’il ne vendrait aucun joueur du FC Nantes sans que les prétendants y mettent le juste prix.

« Ne pas vendre à n’importe quel prix »