Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La sortie claire de Garcia sur l'avenir de Depay !

Publié le 7 janvier 2021 à 10h30 par A.M.

Alors que le contrat de Memphis Depay prend fin en juin prochain, Rudi Garcia assure toutefois qu'il n'y aura pas de départs cet hiver et qu'il conservera son group intacte dans l'optique de la course au titre en Ligue 1.

Auteur d'un doublé contre le RC Lens mercredi soir (3-2), Memphis Depay confirme sa grande forme et qu'il est le leader de l'OL qui caracole en tête de la Ligue 1. Plus que jamais en course pour le titre, les Gones espèrent ainsi que le mercato d'hiver sera calme. Mais le contrat du Néerlandais prenant fin en juin prochain, l'OL pourra-t-il se permettre de repousser une éventuelle offre et ainsi éviter un départ libre de son capitaine en juin prochain ? Difficile à dire, mais Rudi Garcia a une idée très claire sur la question.

Garcia ne s'attend à aucun départ