Mercato - PSG : Un énorme problème à venir pour le Real Madrid avec Mbappé ?

Alors que le Real Madrid lorgnerait sur Kylian Mbappé en vue de l’été 2021, il se pourrait que la volonté du club espagnol de recruter l’attaquant du PSG au beau milieu de la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19 ne passe pas dans le vestiaire madrilène.

À la croisée des chemins dans son aventure au PSG, Kylian Mbappé devra bientôt définitivement trancher pour son avenir. Pour l’heure, le Français n’aurait pas encore décidé entre quitter le Paris Saint-Germain ou y prolonger son contrat expirant le 30 juin 2022. Bien évidemment, le club de la capitale aimerait vivement que l’ancien joueur de l’AS Monaco renouvelle son bail, mais si cela venait à ne pas se concrétiser d’ici l’été prochain, il pourrait n’avoir d’autre choix que de le vendre afin d’éviter de prendre le risque d’un départ libre l’été suivant. S’il n’y a aucune prolongation en juin prochain, le Real Madrid pourrait donc entrer en scène afin d’arracher Kylian Mbappé au PSG à moindre coût.

Diminuer les salaires tout en ciblant Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga ? Les joueurs du Real Madrid refusent !