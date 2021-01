Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino monte au créneau pour Kylian Mbappé !

Publié le 7 janvier 2021 à 8h15 par G.d.S.S.

Auteur d’une prestation très décevante mercredi soir avec le PSG face à l’ASSE, Kylian Mbappé peut néanmoins compter sur le soutien de Mauricio Pochettino, son nouvel entraîneur, qui a assuré sa défense après la rencontre.

Pour sa grande première sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino a donc dû se contenter d’un match nul mercredi soir sur la pelouse de l’ASSE (1-1). Le club de la capitale n’a pas réussi à hisser son niveau de jeu au cours de la rencontre pour l’emporter, et en plus dû compter sur un très bon Keylor Navas pour arracher ce point. En revanche, au rayon des déceptions, Kylian Mbappé apparaît en tête de liste puisque le numéro 7 du PSG était très loin de son rendement habituel sur le flanc gauche de l’attaque. Et malgré les critiques à son égard, Pochettino a tenu à assurer la défense de Mbappé en conférence de presse d’après-match.

« Il aurait pu faire mieux, mais… »