Foot - PSG

PSG : Pochettino prend une première décision inattendue pour Verratti !

Publié le 5 janvier 2021 à 16h15 par A.M.

A la veille du premier match de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain, de premiers indices commencent à fuiter concernant la première composition du technicien argentin qui réserverait une surprise avec Marco Verratti.

Officiellement nommé sur le banc du Paris Saint-Germain le 2 janvier dernier, Mauricio Pochettino a dirigé ses premiers entraînements dans son nouveau rôle et disputera son premier match mercredi soir à l'occasion du déplacement sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne. Une rencontre très attendue durant laquelle les premiers choix de Mauricio Pochettino seront scrutés, notamment concernant son onze de départ et le schéma tactique qu'il adoptera. Et de premières tendances commencent à émerger.

Verratti utilisé en numéro 10 ?