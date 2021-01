Foot - PSG

PSG - Malaise : Un premier coup dur se confirme pour Pochettino avec Neymar !

Publié le 4 janvier 2021 à 20h10 par H.G.

Alors que Neymar n’avait déjà pas participé à la première séance d’entraînement de Mauricio Pochettino ce dimanche, le Brésilien n’aurait pas non plus participé à celle organisée ce lundi et serait d'ores et déjà forfait pour le match prévu face à l'AS Saint-Etienne ce mercredi.

Officiellement entré en fonction ce samedi en paraphant un contrat jusqu’au 30 juin 2022 assorti d’une année supplémentaire optionnelle, Mauricio Pochettino a dirigé son premier entrainement au PSG ce dimanche. La séance fut marquée par une grande intensité dans les exercices demandés aux joueurs, mais celle-ci s’était tenue sans Neymar. L’international brésilien de 28 ans était en effet resté aux soins pour soigner sa cheville gauche, victime d’une grosse entorse face à l’OL mi-décembre à la suite d’un tacle de Thiago Mendes. Et visiblement, le problème ne serait toujours pas réglé pour le numéro 10 du PSG…

Neymar est encore resté aux soins ce lundi !