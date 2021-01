Foot - PSG

PSG - Malaise : Première mauvaise nouvelle pour Pochettino avec Neymar !

Publié le 3 janvier 2021 à 18h45 par H.G. mis à jour le 3 janvier 2021 à 18h47

Alors que le PSG reprenait l’entrainement collectif ce dimanche avant d’affronter l’AS Saint-Etienne mercredi prochain, Mauricio Pochettino n’a pas pu travailler avec Neymar puisque ce dernier serait toujours souffrant de la cheville.

Nouvelle année, mais les problèmes restent les mêmes au PSG ! Victime d’une grosse entorse à la cheville gauche face à l’OL à la suite d'un tacle de Thiago Mendes mi-décembre, Neymar a eu le temps de se reposer pendant la trêve hivernale. Ainsi, il était annoncé que l’international brésilien ferait son retour à la compétition dès la fin de celle-ci, soit face à l’AS Saint-Etienne mercredi prochain au stade Geoffroy-Guichard pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Seulement voilà, il semblerait que la participation de Neymar à cette rencontre soit finalement compromise…

Neymar est resté aux soins, cinq autres absents à l’entraînement