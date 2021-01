Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation sur les dessous de l’arrivée de Pochettino !

Publié le 6 janvier 2021 à 23h15 par La rédaction

Nouvel entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino aurait toutefois pu rebondir avant et notamment au FC Barcelone.

Mauricio Pochettino est officiellement devenu le nouvel entraîneur du PSG. L'entraîneur argentin a paraphé un contrat de dix-huit mois avec le club de la capitale en fin de semaine dernière. Cette entente inclut d'ailleurs une option pour la saison 2022/2023. L'ancien entraîneur de Tottenham a succédé à Thomas Tuchel, limogé après deux an et demi dans la capitale. Pour autant, Mauricio Pochettino aurait très bien pu rejoindre une autre très grosse cylindrée européenne il y a quelques mois...

« Il a dit non au Barça »