Mercato - PSG : Le prix de Kylian Mbappé est en chute libre !

Publié le 6 janvier 2021 à 22h45 par A.M.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé est très convoité par le Real Madrid et Liverpool. Mais alors que le PSG espérait faire de l'attaquant français le joueur le plus cher de l'histoire, la valeur de l'ancien Monégasque aurait chuté.

L'avenir de Kylian Mbappé est l'un des dossiers brûlants du Paris Saint-Germain. Recruté pour 180M€, bonus compris, l'ancien Monégasque voit son contrat arriver à échéance en juin 2022 et s'il ne prolonge pas son bail, le PSG devra envisager sérieusement de vendre son attaquant l'été prochain sous peine de le voir partir libre un an plus tard. Dans cette optique, le Real Madrid et Liverpool sont à l'affût. Mais à quel prix les Parisiens peuvent-ils espérer vendre Kylian Mbappé ?

Mbappé ne vaudrait plus que 149M€