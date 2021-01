Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé aurait pris une décision retentissante pour son avenir !

Publié le 6 janvier 2021 à 19h45 par B.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le Paris Saint-Germain dès l’été prochain, et l’attaquant n’aurait d’yeux que pour un club.

Depuis de nombreuses semaines, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo cherchent à convaincre Kylian Mbappé de prolonger son séjour dans la capitale. L’état-major du PSG est conscient que les prochains mois seront cruciaux pour le Bondynois, sous contrat jusqu’en juin 2022. En effet, s’il ne renouvelle pas son bail rapidement, un départ pourrait être à l’ordre du jour dès l’été prochain, afin d’éviter de le voir partir gratuitement l’année suivante. Ce qui pourrait arranger les affaires du Real Madrid, déterminé à mettre la main sur lui. Ce mercredi, OK Diario a d’ailleurs assuré que Mbappé envisageait bel et bien de quitter le PSG, et aurait déjà fait part de ses intentions au club merengue.

Le Real Madrid et rien d’autre pour Mbappé ?