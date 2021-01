Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre à prévoir pour l'avenir de Neymar ?

Publié le 6 janvier 2021 à 19h15 par A.M.

En fin de contrat en juin 2022, Neymar a plusieurs fois affiché sa volonté de rester au PSG. Mais en interne, la situation serait bien différente.

Après la très belle victoire contre Baseksehir (5-0) au début du mois de décembre, Neymar a clairement affiché sa volonté pour son avenir. « Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et à voir ce qu'il se passera à l'avenir », confiait le numéro 10 alors que son contrat s'achève en juin 2022 à Paris. Et pourtant, en coulisses, le comportement de Neymar serait bien différent de ses mots.

Neymar temporise