Mercato - PSG : Mbappé aurait lâché une bombe à Zidane !

6 janvier 2021

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé souhaiterait toujours rejoindre le Real Madrid. Une prolongation ne serait donc pas d’actualité pour le champion du monde tricolore, et ce dernier en aurait déjà informé les Merengue.

Le cas Kylian Mbappé va rapidement devenir problématique pour le PSG. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo cherchent à convaincre le Bondynois de prolonger son contrat, courant actuellement jusqu’en juin 2022, mais la réponse du joueur se fait attendre. Le PSG est conscient de l’énorme danger dans ce dossier, puisque plusieurs clubs seraient prêts à passer à l’action pour mettre la main sur Kylian Mbappé, à commencer par le Real Madrid. Le club de Zinedine Zidane aurait d’ailleurs toujours les faveurs de l’attaquant, qui aurait fait une grande annonce aux Merengue.

