Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Pochettino… Coup de tonnerre pour l’avenir de Mbappé !

Publié le 6 janvier 2021 à 13h10 par B.C. mis à jour le 6 janvier 2021 à 13h25

Alors que le PSG vient de nommer Mauricio Pochettino à la tête de l’équipe première, cela ne changerait visiblement pas les plans de Kylian Mbappé pour son avenir. En Espagne, on assure en effet que le Bondynois envisage toujours de quitter le club à l’issue de la saison.

Après avoir décidé de se séparer de Thomas Tuchel, l’état-major du PSG a misé sur Mauricio Pochettino pour prendre les rênes de l’équipe première. L’Argentin va donc pouvoir travailler aux côtés de Leonardo sur le mercato hivernal, et plusieurs noms sont déjà sur sa short-list, à commencer par celui de Dele Alli selon nos informations exclusives. Mais d’autres dossiers chauds attendent le nouvel entraîneur du PSG, notamment la prolongation de Kylian Mbappé. Lié au club de la capitale jusqu’en juin 2022, le champion du monde tricolore tarde à répondre aux approches de sa direction pour un nouveau contrat. Alors que les rapports entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel ont parfois été compliqués, Mauricio Pochettino pourrait ainsi avoir son importance pour le renouvellement de l’attaquant, mais à en croire les informations en provenance d’Espagne, cela serait déjà peine perdue.

Mbappé décidé à rejoindre le Real Madrid en 2021 ?