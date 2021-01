Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec Pochettino, Al-Khelaïfi prépare un coup XXL pour Sergio Ramos !

Publié le 6 janvier 2021 à 12h15 par B.C.

Depuis plusieurs semaines, la presse espagnole indique que le PSG serait prêt à profiter de la situation contractuelle de Sergio Ramos au Real Madrid pour mettre la main sur lui. Et les plans du club de la capitale resteraient inchangés malgré l’arrivée de Mauricio Pochettino.

Présenté à la presse ce mardi, Mauricio Pochettino n’a pas échappé aux questions sur le mercato du Paris Saint-Germain. Que ce soit pour cet hiver ou cet été, les pistes sont en effet nombreuses du côté du Parc des Princes. Christian Eriksen, Dele Alli, Lionel Messi, David Alaba ou encore Sergio Ramos sont annoncés sur les tablettes de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, mais Mauricio Pochettino souhaite prendre son temps : « Nous n'avons pas parlé de tout ça encore, nous ne sommes arrivés que le 2 janvier je vous le rappelle. On a beaucoup de choses à préparer. On aura le temps de parler de tous ces sujets. Ce que je peux dire, c'est que n'importe quel grand joueur est le bienvenu ici. » En attendant, le club de la capitale resterait à l’affût pour Sergio Ramos, qui tarde à trouver un accord avec le Real Madrid, et les derniers bouleversements au sein du PSG n’y changeraient rien.

Malgré le changement d’entraîneur, le PSG reste déterminé pour Ramos