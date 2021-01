Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour ce gros dossier de Pochettino !

Publié le 6 janvier 2021 à 9h10 par B.C.

Alors que Christian Eriksen est annoncé comme l’une des priorités de Mauricio Pochettino pour renforcer le PSG, de nouvelles informations en provenance d’Italie viennent relancer ce dossier.

Déjà dans le viseur du Paris Saint-Germain l’hiver dernier, Christian Eriksen est une nouvelle fois pisté par Leonardo. Le milieu danois a réalisé une première année très compliquée du côté de l’Inter Milan, et son départ en ce mois de janvier semble ne faire aucun doute. Une aubaine pour le PSG, qui pourrait alors étoffer son effectif avec l’ancien joueur de Tottenham, que connaît parfaitement Mauricio Pochettino. A en croire les dernières informations de Sky Sports, le nouvel entraîneur du PSG souhaiterait d’ailleurs faire de Christian Eriksen l’une de ses premières recrues dans la capitale et serait en mesure de boucler ce dossier malgré la crise du Covid-19, mais de nouvelles informations sèment le doute sur cette piste.

Le PSG pas si chaud que cela pour Eriksen ?

D’après les informations de Gianluca Di Marzio, rien ne serait encore bouclé pour l’arrivée de Christian Eriksen au PSG, et pour cause. Au cours de ses discussions avec l’Inter Milan, Leonardo aurait assuré qu’il n’était pas encore intéressé par la venue du milieu danois à en croire le journaliste italien. Pour rappel, le10sport.com vous avait révélé il y a quelques jours que la grande priorité de Mauricio Pochettino se nommait Dele Alli, et non Christian Eriksen.