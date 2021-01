Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un tout nouveau scénario à l'étude pour Eriksen ?

Publié le 6 janvier 2021 à 1h15 par A.D.

A la peine à l'Inter, Christian Eriksen devrait faire ses valises lors du prochain mercato hivernal. Alors que le PSG pourrait tenter de récupérer le milieu offensif danois, les Nerrazzurri seraient prêts à faire un geste pour faciliter son départ.

Alors que Christian Eriksen voudrait à tout prix quitter l'Inter au mois de janvier, le PSG pourrait profiter de l'aubaine et l'accueillir. Interrogé sur le sujet en conférence de presse ce mardi, Mauricio Pochettino n'a pas souhaité lâcher le moindre indice sur ce dossier. « Ce n'est pas le moment de parler des rumeurs, encore une fois. Nous devons déjà retrouver tous nos joueurs actuellement indisponibles. (...) C'est une période difficile pour tout le monde, chaque club doit s'adapter, mais je pense que Leonardo fera les meilleurs choix pour l'équipe et pour atteindre nos objectifs. On est en contact permanent. Il y a une réalité compliquée, au niveau mondial. On prendra les meilleures décisions » , a confié le nouvel entraineur du PSG. De son côté, l'Inter serait plus qu'ouvert au départ de Christian Eriksen. A tel point que les Intéristes pourraient faire un geste en ce sens.

Un prêt sec sans contrepartie pour Eriksen ?