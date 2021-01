Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino lâche une première réponse pour Eriksen !

Publié le 5 janvier 2021 à 16h10 par G.d.S.S.

Alors que Christian Eriksen est annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Mauricio Pochettino a refusé de lâcher une réponse claire sur d’éventuelles retrouvailles avec son ancien protégé de Tottenham.

En difficulté depuis son arrivée à l’Inter Milan il y a un an, Christian Eriksen serait l’une des pistes à l’étude au PSG pour ce mercato estival. De plus, le club de la capitale dispose désormais dans ses rangs d’un argument de taille pour pouvoir espérer rafler la mise avec Eriksen : Mauricio Pochettino, qui l’a entraîné à Tottenham entre 2014 et 2019. Interrogé à ce sujet ce mardi lors de sa conférence de présentation au PSG, Pochettino a préféré botter en touche.

« Leonardo fera les meilleurs choix pour l’équipe »