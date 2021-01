Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino sort déjà du silence pour Lionel Messi !

Publié le 5 janvier 2021 à 15h45 par B.C.

Présenté à la presse ce mardi, Mauricio Pochettino n’a pas échappé aux questions sur le mercato, et notamment sur une arrivée de Lionel Messi au PSG.

À la veille de son premier match à la tête du PSG face à l’ASSE, Mauricio Pochettino était présenté aux journalistes ce mardi. L’Argentin vient de succéder à Thomas Tuchel sur le banc de touche et fait déjà l’objet de quelques rumeurs. La presse étrangère a notamment indiqué que l’ancien coach de Tottenham pourrait avoir son importance dans le dossier Lionel Messi. L’attaquant du FC Barcelone arrive en fin de contrat et pourrait changer de club à l’issue de la saison, ce qui n’a pas échappé au PSG. Et avec l’arrivée de Mauricio Pochettino, qui a débuté dans le même club que Lionel Messi, au Newell's Old Boys, le Qatar pourrait enfin toucher au but.

« Messi ? On aura le temps de penser à tout ça plus tard »