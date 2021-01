Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé mettrait toujours la pression en coulisses !

Publié le 6 janvier 2021 à 8h30 par G.d.S.S.

Parmi les dossiers prioritaires de Leonardo en ce moment au PSG, on note bien évidemment la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Mais l’attaquant français attendrait toujours des garanties sportives solides avant de prendre sa décision.

Présenté en conférence de presse mardi par le PSG, Mauricio Pochettino a fait un premier point sur son utilisation de Kylian Mbappé : « Concernant Kylian, les grands joueurs peuvent jouer à plusieurs postes. Peut-être qu'il sera à un endroit au coup d'envoi et bougera ensuite. Le plus important c'est comment il se comporte dans les espaces, comment il se sert de ses qualités. On devra le mettre dans la meilleure position pour qu'il exploite son potentiel et pour qu'il soit décisif », a indiqué l’entraîneur argentin sur l’aspect sportif. Mais qu’en est-il de la prolongation de contrat de Mbappé, dont l’avenir au PSG semble toujours aussi incertain ?

Mbappé réclame toujours des garanties sportives